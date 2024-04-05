Fenerbahçe Beko, A. Efes'e mağlup oldu
THY Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında A. Efes'e 82-80 mağlup oldu.
Play-offlara kalmayı dün akşam oynanan maçların sonuçlarına göre garantileyen sarı-lacivertliler, THY Euroleague'in 34. hafta maçında 12 Nisan Cuma günü Olympiakos'a konuk olacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic, Jordi Aliaga, Arturas Sukys
Fenerbahçe : Hayes-Davis 10, Tarık Biberovic 4, Calathes 6, Guduric 15, Sestina 5, Papagiannis 13, Motley 10, Wilbekin 17, Dorsey, Sertaç Şanlı, Pierre
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
A. Efes : Beaubouis 10, Larkin 15, Braynt 7, Hollatz 5, Willis 2, Jones 1, Oturu 9, Ercan Osmani 4, Pleiss 5, Thompson 3, Clyburn 21
Başantrenör: Tomislav Mijatovic
1. Periyot: 13-16 (A. Efes lehine)
Devre: 36-32 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 52-51 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL