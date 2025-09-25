Fenerbahçe Beko, 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Serdar Ünal, Çisil Güngör

Fenerbahçe Beko: Zagars 5, Hall 23, Onuralp Bitim 8, Jantunen 19, Birch 2, Tarık Biberovic, Bacot 4, Melih Mahmutoğlu, Melli 4, Baldwin 20, Emre Ekşioğlu

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown, Vitto Brown 16, Zizic 3, Dotson 25, Morgan 9, Lemar 8, Yiğit Arslan 5

1. Periyot: 25-13

Devre: 43-34

3. Periyot: 67-50

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup eden Fenerbahçe Beko kazandı.

Müsabaka Fenerbahçe Beko'nun 5-0'lık serisiyle başladı. Pota altında daha etkili görüntü ortaya koyan sarı-lacivertli takım, ilk 5 dakikalık bölümde farkı çift hanelere çıkardı: 14-4. Molanın ardından 3 sayılık basketle oyuna dönen Beşiktaş GAİN, farkı 7'ye indirdi: 14-7. Çeyreğin kalanında sarı-lacivertli ekip hücumdaki etkisini artırarak bu periyodu 25-13 önde tamamladı.

Siyah-beyazlılar, ikinci periyoda Zizic'in basketiyle başlarken Fenerbahçe Beko, dış atışlardaki etkisiyle farkı daha da artırdı. Bu çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümünde sadece dış atışlardan sayı üreten sarı-lacivertliler; Baldwin, Jantunen ve Onuralp Bitim'in üst üste 5 üçlüğüyle skoru 40-16'ya getirdi. Molanın ardından savunmada toparlanan Beşiktaş GAİN, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 14 sayıya indirdi: 40-26. Son bölümde hem Beşiktaş GAİN hem de Fenerbahçe Beko dış atışlara yönelirken, siyah-beyazlılar farkı 9 sayıya indirerek soyunma odasına gitti: 43-34.

İkinci devreye daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko oldu. Üç sayı çizgisinin dışından Hall, pota altında da Jantunen'le etkili olan sarı-lacivertli takım, farkı 15 sayıya yükseltti: 55-40. Çeyreğin son bölümünde Jantunen ve Hall'ün basketlerine, Beşiktaş GAİN; Berk Uğurlu ve Vitto Brown ile yanıt verdi. Fenerbahçe Beko son periyoda 67-50 önde girdi.

Maçta son bölüm karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş GAİN, 7-0'lık seriyle farkı 10 sayıya kadar indirdi: 69-59. Jantunen'in 3 sayılık basketiyle fark yeniden 13 sayıya çıkarken, tribünlerden gelen tezahüratlar sonrasında maçta 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Hakemlerin dönmesiyle maç kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe Beko, Jantunen'in 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya yükseltti: 75-59.

Siyah-beyazlı ekip yakın mesafe, pota altı ve serbest atıştan bulduğu sayılarla 10-0'lık seriye ulaşarak skoru 75-69'a getirdi. Mücadelede son 2 dakikada Fenerbahçe Beko 6 sayı önde girdi. Hall'ün 3 sayılık basketiyle skor 80-71'e gelirken Beşiktaş GAİN molaya gitti. Molanın ardından siyah-beyazlılar, Vitto Brown ve Dotson'ın 3 sayılık, Lemar'ın da pota altından bulduğu sayılarla bitime 6 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 84-82. Son bölümde Fenerbahçe Beko farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı 85-83 kazanarak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.