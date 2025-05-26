Fenerbahçe Beko, 2025 EuroLeague Final Four'u Kazandı

Fenerbahçe Beko, 2025 EuroLeague Final Four'u Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23-25 Mayıs tarihleri arasında Abu Dabi'de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın MVP'si Nigel Hayes-Davis seçildi.

THY EuroLeague Final Four 2025'i Fenerbahçe Beko kazandı.

23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dabi'de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four maçları sona erdi ve Fenerbahçe Beko şampiyon oldu.

Şampiyonluk maçında Monaco'yu 81: 70 skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague kupasının sahibi oldu. Olympiacos ise Panathinaikos'u 97: 93 skorla mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Nigel Hayes-Davis 1.000.000 mil değerindeki ödülünü Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur'dan aldı.

Fenerbahçe Beko takımından Khem Birch ise havada 1.793 saniye geçirerek "Turkish Airlines Flight Time Champion" ünvanına layık görüldü ve 179.300 Türk Hava Yolları Miles&Smiles mili ile ödüllendirildi.

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur turnuvaya dair "Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olarak, sporun insanları, kültürleri ve ülkeleri bir araya getirme gücünün farkındayız. Türk Hava Yolları olarak 2010 yılından bu yana Turkish Airlines EuroLeague'in isim sponsoru olmaktan gurur duyuyor, bu ortaklığın 15. yılını kutluyoruz. Avrupa'nın en üst düzey erkek basketbol ligi olan bu turnuva, en seçkin takımları ve oyuncuları bir araya getirerek sporun ruhuna yakışır bir dayanışma ve rekabet ortamı meydana getiriyor. Dünyanın dört bir yanında tüm branşlardaki sporlara destek vermeye, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, Turkish Airlines EuroLeague 2025'in şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyoruz. Dünyanın dört bir yanında tüm branşlardaki sporlara destek vermeye, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
Şampiyon Galatasaray, Süper Lig kupasını Yenikapı'da kaldırdı

Yenikapı'da olağanüstü anlar! Galatasaray kupasını böyle kaldırdı
Ali Koç'tan çok konuşulacak açıklama: Kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun

Çok konuşulacak sözler! Bazı taraftarlarına öyle bir gönderme yaptı ki
Ali Koç formasını giyen Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıracak 'Fener ağlama' tezahüratı

Formasında yazan isim ve o tezahüratı Fenerbahçelileri kızdıracak
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum

Soylu'nun sarf ettiği cümle Ankara kulislerini hareketlendirdi
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar

Yaşlı adamın gizemli ölümü! Kulaklarını kesip evinin önüne attılar
İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara Emniyeti'ni harekete geçiren görüntü! Yerlerde sürüklediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı

Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.