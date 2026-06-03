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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler, 18 sayılık farkı kapatarak galibiyete ulaştı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner

Fenerbahçe Beko: Hall 8, Horton-Tucker 19, Tarık Biberovic 20, Melli 2, Birch 3, Metecan Birsen 2, Baldwin 14, Onuralp Bitim 1, Jantunen 1, Zagars 3

Anadolu Efes : Weiler-Babb 3, Larkin 7, Dozier 12, Ercan Osmani 2, Dessert 5, Beaubois 4, Şehmus Hazer 12, Loyd 19, Smits 5, Erkan Yılmaz 3, Jones

1. Periyot: 16-18

Devre: 32-47

3. Periyot: 56-58

Beş faulle çıkan: 38.42 Ercan Osmani ( Anadolu Efes )

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0 yaptı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 5 Haziran Cuma günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği ilk çeyreği Anadolu Efes, 18-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, hücumda ritmini bulamadı. Üst üste top kayıpları yaşayan rakibi karşısında farkı son bölümde 18'e (29-47) kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına ise 15 sayılık (32-47) avantajla girdi.

İkinci yarıya Horton-Tucker'ın etkili performansıyla giriş yapan sarı-lacivertli takım, 28. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 52-55. Bu çeyrekte son bölüm karşılıklı sayılarla geçerken skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip, final periyoduna 58-56 üstün gitti.

Son çeyreğe takımlar düşük isabet yüzdesiyle başlarken, ilk 2 dakikada basket çıkmadı. Taraflar, periyodun ortalarına kadar hücumda üst üste boş atışlarda isabet bulamadı. Başa baş geçen maçta kısa oyuncularıyla temposunu artıran Fenerbahçe Beko, 3 dakika 22 saniye kala Melli'nin pota altından smacıyla öne geçti: 68-66. Kalan sürede mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken sarı-lacivertliler, son 1 dakika 9 saniyeye 73-72 üstün girdi. Son anlarda ev sahibi takım arka arkaya top kayıpları yapsa da Anadolu Efes skor üretemedi ve Fenerbahçe, maçı 73-72 kazandı.

Sarı-lacivertli takım, serinin ilk iki maçında 18'er sayılık farktan dönerek kazanmayı bildi.

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic'in 20, Talen Horton-Tucker'ın 19 sayısı galibiyette ön plana çıktı.

Anadolu Efes'te ise Jordan Loyd'un 19, Şehmus Hazer ve PJ Dozier'in 12'şer sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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