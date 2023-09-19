Fenerbahçe Basketbol Takımları İçin Yeni Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, basketbol takımları için 'Sevdik seni her şeyden çok' sloganıyla bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında adidas Türkiye, Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe Alagöz Holding, Fenerbahçe Koleji ve altyapı takımlarının teknik sponsorluğunu üstlenecek.

Fenerbahçe Kulübü basketbol takımlarına yeni sponsor

Metin ARSLANCAN/İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Kulübü, bünyesindeki basketbol takımları için 'Sevdik seni her şeyden çok' sloganıyla bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Basketbol Şubesi ile adidas Türkiye arasında 'Sevdik seni her şeyden çok' sloganıyla gerçekleştirilen iş birliği kapsamında sponsor marka, iki yıl süreyle Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe Alagöz Holding, Fenerbahçe Koleji ve tüm altyapı takımlarının teknik sponsorluğunu üstlendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar ve adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, davetliler ve basın mensupları katıldı.

KIZILHAN: SPORU HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMAKTAYIZ

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan sponsorlukla ilgili şunları kaydetti:

"Sporu herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışmaktayız. Bu vizyonu paylaşan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak diğer her branşımızda olduğu gibi basketbolda da lokomotif olan kimliğimizle bu iş birliğinin hem erkek hem kadın basketbol takımlarımızı daha da yükselteceğine yürekten inanıyoruz. Fenerbahçe'nin renklerini ve sponsor markanın dünya çapındaki vizyonunu bir araya getirerek hem sahada hem saha dışında büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Birlikte daha fazlasını başararak, gelecekteki zaferleri hep birlikte kutlayacağız."

KEMAL DANABAŞ: SEZONA AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE ZİRVENİN SAHİBİ UNVANIYLA BAŞLADIK

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Alagöz Holding olarak kazandığımız EuroLeague kupalarıyla aynı kulübün iki takımı olarak birlikte ilk kez bu başarıyı elde eden kulüp olduk. Avrupa'daki tek kulübüz. Takım olarak yeni sezona Avrupa'da ve Türkiye'de zirvenin sahibi unvanıyla başladık. Taşıması zor bir unvan ve bunu taşımak için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu başarılar ve unvan, bizim için yalnızca yeni başarılara duyulan heyecanı arttıran adımlar demek. İşte tam da bu noktada yollarımızın sponsor markamızla kesişmesinden ötürü büyük bir mutluluk duyduğumuzu ve heyecanımızın bu vesileyle de bir kat daha arttığını belirtmek istiyorum."

ATALAY: FENERBAHÇE'YLE BU ALANDA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK BİZLER İÇİN HEYECAN VERİCİ

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Takımları ile iş birliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen sponsor markanın Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, "Sporun her branşına katkıda bulunmak bizler için çok değerli. Ülkemizde spora olan ilginin artarak devamı için kulüp ve sporcuların desteklenmesinin önemine inanıyoruz. Basketbolda tarihi başarılara imza atan Fenerbahçe'yle bu alanda iş birliği yapmak bizler için heyecan verici. Bugün, burada atacağımız imzalarla, Fenerbahçe'nin basketbolda büyük hedeflerine ve gelecekte elde edilecek başarılarına katkıda bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu sene de hem ülkemizde hem de Avrupa'da büyük başarıların bir parçası olacağız. Şimdiden başarılar diliyorum? diye konuştu.

Tören anlaşmanın imzalanması ve oyuncuların yeni sezon formalarıyla verdiği görüntülerin ardından sona erdi.

ALPERİ ONAR: ŞAMPİYONLUKLARDA YENİ FORMALARIMIZLA POZ VERMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar, 'Umuyorum ki Fenerbahçe basketbolunun kazanmaya alışık olduğu başarılara ailemizin yeni üyesi sponsor marka ile yenilerini ekleyeceğiz. Şampiyonluklarda yeni formalarımızla poz vermek, taraftarlarımıza ve camiamıza yeni zaferler yaşatmak için sabırsızlanıyoruz' diye konuştu.

MELİH MAHMUTOĞLU: İNŞALLAH KUPALARLA DOLU BİR SEZON OLUR

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu ise 'Fenerbahçe Basketbol Ailesi'nin yeni üyesi sponsor markamıza, bu büyük aileye bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur, kupalarla dolu bir sezon olur. Yeni ürünlerimiz herkesin hoşuna gitti. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum' şeklinde konuştu.