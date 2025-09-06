Fenerbahçe Başkanlık Seçimleri: Adaylar Listelerini Teslim Etti

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılacak başkanlık seçiminde yarışacak olan Ali Koç'un ardından, diğer adaylar Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran da yönetim kurulu listelerini divan kuruluna teslim etti.

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de yapılacak başkanlık seçiminde Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran yarışacak. Ali Koç'un yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na vermesinin ardından diğer adaylar da listelerini sundular.

Hakan Bilal Kutlualp listesi, Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan isimlerinden oluştu.

Saran'ın yönetim kurulu listesi ise şöyle:

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kili. - İSTANBUL