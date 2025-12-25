Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sadettin Saran adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen ek deliller neticesinde "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından gözaltına alınan Steven Sadettin Saran'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Saran sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Adliyenin etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Fenerbahçeli taraftarlar Saran'a destek için adliye çevresinde toplandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de Saran'a destek olmak amacıyla İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmiş, buradaki işlemlerinden sonra yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkındaki söz konusu talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.