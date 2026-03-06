Haberler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan Samsunspor maçı açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor ile oynayacakları karşılaşma hakkında güvenle açıklamalarda bulundu. Ayrıca, ÜNİFEB ödül törenine katılarak derneklerin önemine dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de 8 Mart Pazar günü Samsunspor ile yapacakları maçta takımlarına güvendiğini ve mücadeleyi rahat kazanacaklarını inandığını söyledi.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde 1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından 17'ncisi düzenlenen Aydınlık Gelecek Ödülleri organizasyonuna, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, futbolculardan Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Yiğit Efe Demir, basketbol takımı oyuncusu Tarık Biberovic ile davetliler katıldı.

Tören öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan başkan Sadettin Saran, bütün derneklerin Fenerbahçe için önemli olduğunu ve bazı derneklerin çok aktif çalıştığını dile getirdi.

ÜNİFEB'in Fenerbahçe'nin geleceğine dokunan yapı taşlarından olduğunu belirten Saran, "Üniversitelilere ve gençlere Fenerbahçe'yi sevdiren önemli bir dernek. Fenerbahçe için çok önemli. Burada olmaktan ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok mutluyuz. Ödül vereceğiz, belki ben de bir ödül alırım." açıklamasını yaptı.

Ligde Samsunspor ile yapacakları maça değinen Saran, şöyle konuştu:

"Hafta sonu önemli bir maçımız var. Alacağız, şüpheniz olmasın. En ufacık sallantıda biraz fazla dağılıyoruz. Birlik ve beraberliği boşuna söylemiyoruz. Kaybedilen bir şey yok. Ben takıma sonuna kadar güveniyorum. Samsunspor'u da rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum. Ama biz bunu taraftarımız olmadan yapamayız. İnşallah bunu hep beraber atlatacağız."

Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da hastalığını atlattığını, bugünkü antrenmanda takımın başında yer aldığını sözlerine ekledi.

Tarık Biberovic: "Allah'a şükür çok iyi durumdayız"

Organizasyona katılan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic de duygularını paylaştı.

ÜNİFEB'in ödül töreninde ilk kez yer aldığını belirten milli basketbolcu, "Sabırsızlıkla bekliyorum. En kısa sürede törene geçmek istiyorum. Taraftarlar gibi ben de heyecanlanıyorum." diye konuştu.

Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Monaco karşısında üst üste 9. galibiyetlerini anlatan Biberovic, "Allah'a şükür çok iyi durumdayız. İyi gidiyoruz, her gün gelişiyoruz. En önemli şey kazanmaktır ama her maça bir öncekinden daha iyi bir takım olarak giriyoruz. Bizim için en önemli şey bu. Sezona kötü başladık ama beraber kalabildik, takım olarak maçları kazanabildik. Bundan dolayı mutluyum." açıklamasını yaptı.

A Milli Basketbol Takımı'nın Sırbistan karşısında aldığı galibiyetleri de değerlendiren Biberovic, şunları söyledi:

"Ben büyük bir Fenerbahçeliyim ama milli takım için oynamak başka bir duygu. Bu pencereyi 2 galibiyetle kapattığımız için mutluyum. Bir sonraki elemeler için iyi bir pozisyon aldık. Sırbistan'a karşı oynamak kolay değil. Dünya üzerinde en iyi takımlar arasında yer alıyorlar. Takımımla gurur duyuyorum. İnşallah yazın da 2 galibiyet alıp, bu periyodu muhteşem şekilde bitireceğiz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz

Avrupa'ya giden vanalar kapandı! Rus gazı sadece bu ülkelere akacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor