Fenerbahçe-Samsunspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Saran, taraftardan destek istedi.

Oynanan oyundan çok memnun olmadıklarını dile getiren Saran, "Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız ama mücadeleden, mücadele ruhundan, son dakikaya kadar pes etmeyen oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Başından beri zaten böyle bir takım oluşturmak istedik. Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Bunu hep söylüyorum. 90 dakika, maçın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Aksi taktirde şampiyon olamayız." diye konuştu.

Hakem kararlarına da değinen Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir de hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik, izlediniz, görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Maalesef bu oluşturulamıyor. Biz üstümüze düşeni inanın fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz. Yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da. Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak. Tekrar taraftarımıza seslenmek istiyorum. Oyuncularıma da güveniyorum, mücadele ruhuna da güveniyorum. Şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Hep beraber inanıyoruz. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Lütfen son saniyeye kadar destek, ful destek, tam destek."