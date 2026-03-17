Sadettin Saran: Bizim camiamız bitti denilen yerden geri dönen bir camiadır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sonuna kadar mücadele edeceklerini aktaran Başkan Saran, "Bizim camiamız bitti denilen yerden geri dönen bir camiadır. Vazgeçmek yok. Vazgeçme gibi bir şansımız yok. Taraftarımızın, Fenerbahçelilerin hayal kırıklığı var, anlıyorum. Dediğim gibi pes etme lüksümüz yok. Oyuncularımız ve hocamız da iki kupada sonuna kadar mücadele edecek. Onların arkasındayız. Bu soğuk havada gelen taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra da taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek. Hepinize hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı