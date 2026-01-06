Haberler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Adana'da ilkokul öğrencileriyle buluşarak 'Her Deplasman Bir Okul Projesi' kapsamında Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden ve çanta dağıtan Saran, geleceklerine olan inancını dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Adana'da ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Başkan Saran, yönetim kurulu üyeleriyle "Her Deplasman Bir Okul Projesi" kapsamında merkez Sarıçam ilçesindeki Akkuyu İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden ve çanta dağıtan Saran, daha sonra Fenerbahçe forması imzalayarak fotoğraf çektirdi.

Başkan Saran, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, iyi ki varsınız. Bu yıl takımımızı şampiyon yaparak bütün çocukları Fenerbahçeli yapacağız ama aynı zamanda okulları ziyaret ederek de Fenerbahçeli yapmaya çalışıyoruz. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor





