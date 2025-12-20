Haberler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adliyede ifade veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, adliyeye geldi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.
  • Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak bulunuyor.
  • CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, Sadettin Saran'ın 'uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinden' de suçlandığını iddia etti.

Türkiye'nin konuştuğu uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Ekran yüzleri Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin tutuklandığı operasyon kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağrılmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifade vermek için adliyede

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Saran'ın evinde dün akşam arama yapılmış, Fenerbahçe Başkanı'nın yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Saran soruşturma haberini öğrenir öğrenmez, Türkiye'ye döndü. Gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelen Saran'ı yöneticiler ve taraftarlar karşıladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifade vermek için adliyede

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Saran, savcıya ifade vermek üzere bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

SARAN'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Saadettin Saran'a yöneltilen suçlamaların uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak olduğu öğrenildi. Ayrıca CNN Türk muhabiri Merve Tokaz canlı yayında yer verdiği iddiada, Saran'ın "uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinden" de suçlandığını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifade vermek için adliyede

SARAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İfadeye çağrılmasının ardından Saran'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Fenerbahçe ağır taştır altında kalacaksınız

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme114
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFuat Marik:

Bu adalet sisteminde bir dolaplar dönüyor hade bakalım hayırlısı

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Başkan yeter ki emir versin direkt sokağa ineriz. 2011 de yaptık yine yaparız. Kimse Fenerbahçe ile ugrasamaz, zarar veremez

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Miyav

yanıt8
yanıt8
Haber YorumlarıÖzkan Ateş:

Lan salak mısın devletin kurumu çağıyor ciddi suçlamalar var Fenerbahçe devletten üstün mu Fenerbahçe yi arksasina alan istediği suçları yapacak sizin gibi dallamalarda sokağa çıkacak bir sorgula önce 10 gramlık beynini çalıştır

yanıt24
yanıt6
Haber Yorumlarıpusatalfa:

konu uyuşturucu temin ve kullanmak suçlarında diyorlar loooo

yanıt8
yanıt1
Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

inşallah fenerbahçe klubunu arkasına alıpta kaos çıkarmaz.

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

isim önemli olmamalı , bir suç işlediyse cezasını çekmeli ama Fenerbahçe markası suçlanmamalı

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe kurumsal olarak bahis oynayalım, şike yapalım, haşhaş çekelim diyecek hali yok şahısların halt yemesi onlarda bedelini ödüyor zaten

yanıt8
yanıt4

Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
title