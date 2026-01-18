Sadettin Saran, 'Her Deplasman Bir Okul' projesiyle Alanya'da kütüphane açtı

FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNİFEB) tarafından Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu'na kazandırılan 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında kurulan kütüphanenin açılışına katıldı.

UNİFEB'in 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında, 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği Mersin Üniversitesi Örgütlenmesi tarafından Alanya'da yaptırılan kütüphanenin açılışı, Kestel Akdeniz İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Açılışa Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yanı sıra, Fenerbahçe yöneticileri, öğrenciler, öğretmenler ve sarı-lacivertli taraftarlar katıldı.

ÖĞRENCİLER VE TARAFTARLAR KARŞILADI

Okul bahçesinde öğrenciler ve Fenerbahçe taraftarları tarafından karşılanan başkan Saran, açılışta yaptığı konuşmada projenin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Biz her deplasmana büyük bir heyecanla gidiyoruz. Bugün ayrı bir heyecan var ama bu heyecanın büyük bir kısmı çocuklarla buluştuğumuz içindir. Başlattığımız en heyecanlı projelerden biri. Bundan büyük keyif alıyorum. Bu etkinlikte bizim de bir katkımız varsa ne mutlu bize. İyi ki varsınız, en büyük Fenerbahçe" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLACAĞINA İNANIYORUM'

1969'dan bu yana Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Saran, proje ile ilgili değerlendirmesinde, "Her deplasmanda bir okul yaparsak transfer yapamayız, tutamayacağımız sözü vermeyelim. Ama inanıyorum ki bugün burada çok güzel bir şeyin başlangıcı olacak. Burası çok güzel bir okul, kırsalda olması ve gençlerin enerjisi çok değerli. İnşallah buradan 3 puanla ayrılacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, 'Her Deplasman Bir Okul Kütüphanesi'nin açılış kurdelesi Sadettin Saran, yöneticiler, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından kesildi.