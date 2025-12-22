Haberler

Sadettin Saran'dan hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sosyal medya üzerinden eski görüntü ve paylaşımlarının yeniden dolaşıma sokulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Algı operasyonu' olarak nitelendirdiği duruma karşı hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yürütülen soruşturmaya yönelik hakkında çıkan iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın açıklaması;

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir. "Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gurbetçi vatandaştan Hollanda'daki sağlık sistemine eleştiri

Gurbetçi, Avrupa'ya gittiğine bin pişman! Bir randevu bile bulamıyor
İstanbul'un yanı başına açılacak! Türkiye'nin en uzun kaydırağında sona gelindi

İstanbul'un yanı başına açılacak! Türkiye'nin en uzununda sona gelindi
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Gurbetçi vatandaştan Hollanda'daki sağlık sistemine eleştiri

Gurbetçi, Avrupa'ya gittiğine bin pişman! Bir randevu bile bulamıyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
title