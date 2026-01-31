Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, birlikte hareket ederek şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Saran, Fenerbahçe forması giyen tüm sporculara destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Camianın birlik olması durumunda kimsenin karşılarında duramayacağını aktaran Saran, "Zaman zaman biz de bu koltuklarda çok uzun süredir oturuyor gibi hissediyoruz ama bugün bakınca sadece 4 aylık süreçten bahsediyoruz. Çok süre olmadı ama bu kısa sürede camiamızın ne kadar diri, güçlü ve kenetlenmeye hazır olduğunun gördük. Futboldan voleybola, basketboldan diğer tüm branşlara büyük mücadele veriyoruz. Umarım sezon sonunda gurur duyacağımız sonuçlar yaşarız." diye konuştu.

Yönetim olarak başarı için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Saran, şöyle devam etti:

"Son dönemde camiamızda güzel bir duygu var, neşe var, heyecan var, umuda yeniden sarılma isteği var. Bunu hissediyoruz. Futbol takımızla ilk kupamızı kazandık. Bu sadece sportif değil, doğru birliktelikle neler yapılabileceğinin çok güçlü bir göstergesiydi. O akşam sahadaki mücadele kadar tribündeki coşku da çok kıymetliydi. Fenerbahçe kenetlenirse bu camianın önünde hiçbir şey duramaz, bize bunu hatırlattı. Süper Kupa sevincinin üzerinden çok kısa süre geçmişti. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız bize bir gurur daha yaşattı. Türkiye Kupası'nı kazanan Potanın Kraliçeleri bu camianın ne kadar güçlü bir sportif kültüre sahip olduğunu gösterdi. Sporun doğasında iniş ve çıkışlar vardır. Önemli olan o neşe ve birlik duygusunu kaybetmemektir. Fenerbahçe'yi güçlü yapan budur."

"Bu koltuk bana emanet"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, seçim döneminde verdikleri tüm sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu camianın geleceğiyle ilgili herkesin fikri, beklentisi ve heyecanı olabilir. Bunu saygıyla karşılıyorum ama Fenerbahçe başkanlığı kişisel meselelerin kulübün önüne geçtiği bir makam değildir. Bu camianın huzurunu, birlik duygusunu ve sezon içindeki mücadelesini korumak hepimiz için öncelik olmalı. Bu koltuk benim değil, bu koltuk bana emanet. Buraya yakışır bir şekilde görev yapmaya geldim. Camianın sağduyusuna ve karar sürecine olan güvenimizle görevimizi layıkıyla yapmaya devam ediyoruz. 21 Eylül akşamına dönelim. Seçimi kazanınca hepimiz mutluyduk. Yönetimimle bir odaya girdik, kapıyı kapattım ve onlara şunu söyledim. 'En mutlu günümüz bugün.' dedim. 'Bundan sonra böyle bir günümüz olmayacak.' dedim ve olmadı da. Çünkü artık sorumluluk başlıyor. 'Yarın sabah itibarıyla seçim sürecinde söz verdiğimiz her konu için hazırlıklara başlayalım.' dedim. Ben hiç yapılmamış uçuk projelerle gelmedim buraya. Söz verdiğim başlıklarda nettim ve şunu söyledim. 'Buradan gittiğimizde arkamızdan en azından verdikleri tüm sözleri tuttular desinler.' dedim. Biz o odadan bunları konuşarak çıktık."

Göreve geldikten sonra yeni projelere başladıklarını dile getiren Saran, "Çocuklarımızın Fenerbahçelilik bilinciyle büyümesi için projelere başladık. Gelir alanlarımızı güçlendirdik. Tüzüğümüzün kulübün ihtiyaçlarına cevap verip vermediğini görmek adına çalışmalara başladık. Üzerimizde taşıdığımız finansal yükten kurtulduk, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Bu noktaya gelinmesinde emeği olan önceki başkanlarımız Sayın Aziz Yıldırım, Ali Koç ile Murat Ülker'e teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Camiaya verdikleri sözlerin peşinden gittiklerini aktaran Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim sorumluluğumuz ve önceliğimiz bellidir, o da şampiyonluk. Bizi bu hedefe taşıyacak olan takımımızdır. Teknik heyet ve oyunculara güvenimiz tam. Eksik ve ihtiyaçları görüyoruz, çalışmaları sürdürüyoruz. Sahadaki oyuncu bu camianın oyuncusudur, bunu unutmamamız gerekiyor. Fenerbahçe tarihinde futbolcular her zaman destekle ayağa kalkmıştır. Bu takım en zor anlarda taraftarıyla güçlenmiştir. Bugün ayrışmak değil omuz omuza durmaya ihtiyaç var. Bu kulübün enerjisi umutsuzlukla değil, umutla büyür. Ayrışmayla değil, birlik duygusuyla güçlenir. Yazılan her cümlenin, söylenen her sözün bu bilinçle yapılması kulübe katkı sağlar. Önümüzde uzun bir yol var. Dünyanın hiçbir yerinde başarı hikayeleri düz bir çizgiyle yazılmıyor. Fenerbahçe gücü, sahadaki sonuçlardan değil, zor zamanlarda gösterdiği duruştan gelir. Bugün burada yaptığımız şey tam olarak budur. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz ve sonunda Fenerbahçemizi olması gereken yere birlikte taşıyacak, hep birlikte şampiyon olacağız."