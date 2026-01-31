Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı

Haberler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Haziran ayı için olağanüstü seçim kararı, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündem oldu. Divan Kurulu Üyesi Ahmet Bulut, 'Fenerbahçe'nin yeni bir başkana ve seçime ihtiyacı yok' diyerek Saran'a destek verdi ve söylentilere karşı uyarıda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Haziran ayı için olağanüstü seçim kararı alması, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme geldi.

''SEÇİMİ İPTAL EDİN''

Sarı-lacivertli kulübün birçok üyesi Sadettin Saran'a "Bu kararı gözden geçirin, seçimi iptal edin" çağrısında bulundu.

''FENERBAHÇE'NİN YENİ BİR BAŞKANA İHTİYACI YOK''

Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Ahmet Bulut da konuyla ilgili konuşma yaparak, "Fenerbahçe'nin yeni bir başkana ve seçime ihtiyacı yok! Sadettin Saran, seçim kararını gözden geçirmeli, görev süresinin sonuna kadar devam etmeli." dedi.

''SÖYLENTİLER VAR, HEPSİ TIRIVIRI''

Sözlerine devam eden Ahmet Bulut, ''Arkanızdayız sayın başkan, size sonsuz destek veririz. Söylentiler var, hepsi tırıvırı. Bu kulübün başkanını biz seçeriz, biz göndeririz. Kimse bir şeylere heveslenmesin." ifadelerini kullandı.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Spor
500

