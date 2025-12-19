Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu dosyasından ifadeye çağrıldı.

SORUŞTURMA SADETTİN SARAN'A SIÇRADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birçok ünlü isme yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a da sıçradı.

İFADEYE ÇAĞRILDI, EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ayrıca Saran'ın evinde ekiplerin arama yaptığı öğrenildi.

SADETTİN SARAN YURT DIŞINDA

Saran'ın, Fenerbahçe'nin basketbol takımı ile İtalya'da olduğu öğrenildi. Sadettin Saran'a avukatları aracılığıyla Türkiye'ye dönmesi çağrısı yapıldı. Avukatları Saran'ın yarın Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

EZGİ EYÜBOĞLU VE 7 KİŞİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında şüpheliler Ezgi Eyüboğlu 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan, Eser Küçükerol ile hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ve Saim Macit 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan haklarında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

KASIM GARİOĞLU'NUN EVİNDE SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.