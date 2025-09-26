Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran Takımla Buluştu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya gelip futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla buluştu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Saadettin Saran ile yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya geldi.
Saran ile Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor