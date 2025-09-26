Haberler

Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran Takımla Buluştu

Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran Takımla Buluştu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya gelip futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Saadettin Saran ile yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Can Bartu Tesisleri'nde futbol A takımıyla bir araya geldi.

Saran ile Torunoğulları, futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
