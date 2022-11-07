Fenerbahçe Başkanı Ali Koç top oynarken çok sert darbe aldı, ayağında kırık var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un futbol oynadığı sırada aldığı sert darbe nedeniyle ayak baş parmağında kırık meydana geldi. Hemen tedavisi yapılan Koç'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde takım elbiselerini çıkarıp sahaya indi. Ancak Fenerbahçe'nin U-15 takımıyla oynanan maç sırasında yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle Koç'un ayak baş parmağında kırık oluştu. Hastaneye kaldırılan Koç, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

"ÖZEL BİR ATEL KULLANIYOR"

Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, TGRT Haber TV'de yaptığı açıklamada " Ali Koç'un bugün ayağı kırılmış geçmiş olsun dileyelim" ifadelerini kullandı. Ali Koç'un, futbol oynadığı sırada ayak baş parmağının kırılması nedeniyle özel bir atel kullanmaya başladığı belirtildi.