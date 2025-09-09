Haberler

Yollar neden ayrıldı? Bütün ülke Ali Koç'un Mourinho için söylediklerini konuşuyor

Yollar neden ayrıldı? Bütün ülke Ali Koç'un Mourinho için söylediklerini konuşuyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile yolların neden ayrıldığını İngiliz basınına açıkladı. Koç'un sözleri İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. Başarılı teknik adamı İstanbul'a getirmenin başlı başına büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Koç, "Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Dost olduğum biriyle ayrılmak zordu" demişti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi büyük hayal kırıklıklarıyla sona erdi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un Portekizli hocayla yolların neden ayrıldığını açıklaması ise büyük ses getirdi.

"ACI BİR AYRILIK"

Ali Koç açıklamasında, "Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk.

99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor" demişti.

GÜNDEM OLDU

Metro'da yer alan haberde, Ali Koç'un Mourinho ile ilgili açıklamaları manşetten verilirken Koç'un "Acı bir ayrılık" ifadesi ön plana çıkarıldı.

The Sun da yer alan haberde ise, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'yu neden acımasızca görevden almak zorunda kaldığını açıkladı." denildi.

Mirror ise Ali Koç'un açıklamalarını, "Fenerbahçe, bir yıl sonra Jose Mourinho'yu kovdu. Kulüp başkanı, savunma futbolu anlayışının kendilerini teknik direktör değişikliğine zorladığını söyledi." ifadesini kullanarak haberleştirdi.

