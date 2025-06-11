Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevinden ayrılan Acun Ilıcalı için veda mesajı yayınladı. Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya emekleri için teşekkür etti.

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na giren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki Asbaşkanlık görevinden ayrıldı.

ALİ KOÇ'TAN ACUN ILICALI'YA VEDA

Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, görevinden ayrılan Acun Ilıcalı için veda mesajı yayınladı.

Acun Ilıcalı'ya emekleri için teşekkür eden Ali Koç, ''Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'mize olan sevdanı, futbol takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Görev süren boyunca kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin. Yönetimimizde üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için sana teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Fenerbahçe Ailesi olarak, her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçemizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun.'' ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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