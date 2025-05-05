Fenerbahçe Başkan adaylığına bir isim daha! Cuma günü açıklıyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'de konuşan Mahmut Uslu, Fenerbahçe'ye başkan adayı olabileceğinin sinyalini verdi.

'CUMA GÜNÜ YOL HARİTAMI AÇIKLAYACAĞIM'

Mahmut Uslu, katıldığı programda mevcut yönetimin gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada.'' dedi.

Başkan adayı olabileceğinin sinyalini veren Uslu, ''Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz." sözlerini sarf etti.

HAKAN BİLAL KUTLUALP VE SADETTİN SARAN DA BAŞKAN ADAYLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Fenerbahçe'de eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, daha önce yaptığı açıklamada mevcut yönetimin olağanüstü kongreye gitmesi gerektiğini belirterek, Sarı-lacivertli camiaya başkan adayı olduğunu dile getirmişti. Öte yandan Sadettin Saran'da mevcut yönetimin kongreye gitmesi durumunda başkanlığa aday olduğunu ifade etmişti.