Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Fenerbahçe Başkan adaylığına bir isim daha! Cuma günü açıklıyor

Fenerbahçe Başkan adaylığına bir isim daha! Cuma günü açıklıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, başkan adaylığına yeşil ışık yaktı. Bir programa katılan Uslu, "Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile'' dedi. Fenerbahçe'de daha önce eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran başkan adaylığını ilan etmişti.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'de konuşan Mahmut Uslu, Fenerbahçe'ye başkan adayı olabileceğinin sinyalini verdi.

'CUMA GÜNÜ YOL HARİTAMI AÇIKLAYACAĞIM'

Mahmut Uslu, katıldığı programda mevcut yönetimin gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada.'' dedi.

Başkan adayı olabileceğinin sinyalini veren Uslu, ''Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Başkan adaylığına bir isim daha! Resmen ilan etti

HAKAN BİLAL KUTLUALP VE SADETTİN SARAN DA BAŞKAN ADAYLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Fenerbahçe'de eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, daha önce yaptığı açıklamada mevcut yönetimin olağanüstü kongreye gitmesi gerektiğini belirterek, Sarı-lacivertli camiaya başkan adayı olduğunu dile getirmişti. Öte yandan Sadettin Saran'da mevcut yönetimin kongreye gitmesi durumunda başkanlığa aday olduğunu ifade etmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe'de kazan kaynadı! Ali Koç canlı yayına çıkıyor
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Sadece zengin ve güçlüler için
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.