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Fenerbahçe başkan adayları Anadolu Ajansı'nda projelerini anlattı

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Fenerbahçe Kulübü başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçimli olağanüstü genel kurul öncesi Anadolu Ajansı'nın Spor Masası programına katılarak vizyonlarını, sportif ve mali projelerini ile transfer politikalarını paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçimli olağanüstü genel kurul öncesi camiaya verecekleri önemli mesajlar için Anadolu Ajansı'nı tercih etti.

Yıldırım ve Safi, Anadolu Ajansı'nın (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programına katılarak seçim sürecine ilişkin projelerini ve hedeflerini paylaştı.

Başkan adayları, özel yayınlarda kulübün geleceğine yönelik vizyonlarını, sportif ve mali projelerini, izleyecekleri transfer politikalarını ayrıntılarıyla anlattı.

Spor kamuoyunun yakından takip ettiği yayınlar, çok sayıda televizyon kanalı ve dijital mecra tarafından canlı olarak verilirken gazeteler de manşetlerine taşıdı.

Başkan adayları Yıldırım ve Safi, program sonrasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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