Ülke puanı için kritik gece! Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan zafer bekliyoruz

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un bu akşam oynayacağı karşılaşmalar ülke puanı çok kritik. Toplamda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırsak Sırbistan'ı geçip 11. sıraya yükseleceğiz. Sezonu ilk 11 içinde tamamlarsak 2024- 25'te Süper Lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne direkt katılacak.

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece yaşayacak. İki sezon sonraki Avrupa Kupaları'na katılımımızı ilgilendiren 2022-23 sezonunda an itibarıyla 31.500 puanla 12. sıradayız.

SIRBİSTAN VE AVUSTURYA'NIN TEMSİLCİSİ KALMADI

Sezonu ilk 11 içinde tamamlarsak, 2024- 25'te Süper Lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne direkt katılacak. Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık temsilcisi kalmadı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE, BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR KONFERANS LİGİ'NDE

Üç temsilcimiz de saat 23.00'te sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla, Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina ve aynı organizasyonda Başakşehir, Gent deplasmanlarında tur için avantajlı bir skor arayacaklar.

BERABERLİĞE 200, GALİBİYETE 400

Fanatik'in derlemesine göre; Türkiye, UEFA'da beraberliğe 200, galibiyete 400 puan alıyor. Sırplarla aramızda 875 puan fark var. Farkı kapatarak ana hedefimiz olan 11. sırayı bu gece kapmamız için bize; 2 galibiyet ve 1 beraberlik (Toplamda 1000 puan) yetiyor. Bunu başarırsak, yükselişimizi sürdürerek, 10. Avusturya'yı geçmeye çalışacağız.

2023 Ülke puanı sıralaması güncel liste