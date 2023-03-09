Ülke puanı için kritik gece! Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan zafer bekliyoruz
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Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un bu akşam oynayacağı karşılaşmalar ülke puanı çok kritik. Toplamda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırsak Sırbistan'ı geçip 11. sıraya yükseleceğiz. Sezonu ilk 11 içinde tamamlarsak 2024- 25'te Süper Lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne direkt katılacak.
UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türk futbolu, kritik bir gece yaşayacak. İki sezon sonraki Avrupa Kupaları'na katılımımızı ilgilendiren 2022-23 sezonunda an itibarıyla 31.500 puanla 12. sıradayız.
Sezonu ilk 11 içinde tamamlarsak, 2024- 25'te Süper Lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne direkt katılacak. Hemen üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı 10. Avusturya'nın Avrupa'da artık temsilcisi kalmadı.
Üç temsilcimiz de saat 23.00'te sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Sevilla, Konferans Ligi'nde Sivasspor, Fiorentina ve aynı organizasyonda Başakşehir, Gent deplasmanlarında tur için avantajlı bir skor arayacaklar.
Fanatik'in derlemesine göre; Türkiye, UEFA'da beraberliğe 200, galibiyete 400 puan alıyor. Sırplarla aramızda 875 puan fark var. Farkı kapatarak ana hedefimiz olan 11. sırayı bu gece kapmamız için bize; 2 galibiyet ve 1 beraberlik (Toplamda 1000 puan) yetiyor. Bunu başarırsak, yükselişimizi sürdürerek, 10. Avusturya'yı geçmeye çalışacağız.
2023 Ülke puanı sıralaması güncel liste
- İNGİLTERE - 103.284 PUAN
- İSPANYA - 89.284 PUAN
- ALMANYA - 79.731 PUAN
- İTALYA - 72.497 PUAN
- FRANSA - 59.997 PUAN
- HOLLANDA - 56.900 PUAN
- PORTEKİZ - 54. 216 PUAN
- BELÇİKA - 38.600 PUAN
- İSKOÇYA - 36.400 PUAN
- AVUSTURYA - 34.000 PUAN
- SIRBİSTAN - 32.375 PUAN
- TÜRKİYE - 31.500 PUAN
- İSVİÇRE - 29.175 PUAN
- ÇEKYA - 29.050 PUAN
- NORVEÇ - 29.000 PUAN