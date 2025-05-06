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Fenerbahçe, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir FK maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, core hareketleriyle başlayıp sahada yapılan çalışmalarla devam etti.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Beşiktaş maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile Başakşehir FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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