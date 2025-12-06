Haberler

Fenerbahçe, ligde 6. kez berabere kaldı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak sezonun 6. beraberliğini aldı. Maçta öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan takım, son 5 maçında kalesinde de gol gördü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak bu sezonki 6. beraberliğini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşırken, müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Maçta 63. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler skoru koruyamadı ve 81. dakikada kalesinde golü gördü. Bu sonuçla Kanarya ligde son 2 haftada 4 puan kaybetti. Fenerbahçe, bu sezon evinde Corendon Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, dış sahada ise Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir ile yenişemedi.

Tedesco'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 33'e yükseltti ve lider Galatasaray ile puan farkı 3'e çıktı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Kadıköy'de Konyaspor ile karşılaşacak.

Son 5 maçta kalesini gole kapatamadı

Fenerbahçe bu sezon 15 haftada kalesinde 14 gol gördü. Son olarak 27 Ekim'de Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, sonrasında oynadığı 5 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Kanarya ayrıca bu sezon 5 maçta gol yemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
