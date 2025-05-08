Fenerbahçe, Başakşehir ile 35. Haftada Karşılaşıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir ile ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 75 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 5. sırada bulunuyor.

22. randevu

Fenerbahçe, Başakşehir'in isim değişikliğine gittiği 2014 yılından itibaren rakibiyle ligde 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 13 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 6 kez kazandı. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Kanarya, rakip filelere 34 gol atarken, Boz Baykuşlar 18 kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı son 6 maçı kazandı

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı son maçlarda galibiyet serisi yakaladı. Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçında hanesine 3 puan yazdıran taraf olurken, Türkiye Kupası finalinde de üstünlük sağladı ve çıktığı 6 maçta galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, turuncu-lacivertlilere karşı 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 müsabakada 7 galibiyet aldı. Başakşehir ise bu süreçte 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. Başakşehir, rakibini son olarak 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Son 2 sezonda galibiyet uzatmalarda geldi

Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında son 2 sezonda galibiyeti uzatma dakikalarında aldı. 19 Nisan 2023 tarihinde oynanan müsabakanın 88. dakikasına 1-0 geride giren Fenerbahçe, uzatmalarda Joao Pedro'nun golüyle 3 puana ulaştı. 24 Ocak 2024'te ise Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Deplasmanda son 3 maçı kazandı

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 4 maçta ise berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Göztepe, Samsunspor, Eyüpspor ve Galatasaray ile yenişemedi. Sarı-lacivertliler dış sahada tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı yaşadı. Kanarya, rakip filelere 42 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü. Derbiler dışında tüm maçlarda gol sevinci yaşarken, ligde dış sahada en golcü takım konumunda yer alıyor. Öte yandan deplasmanda oynadığı son 3 maçı da kazandı.

Çağlar Söyüncü cezalı

Fenerbahçe'de defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 28 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Çaykur Rizespor ve Eyüpspor ile ligin ikinci yarısında Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde sarı kart gördü. Çağlar, bu sezon 24 lig maçında görev aldı.

Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Fred, İsmail Yüksek ve Alexander Djiku sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Başakşehir karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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