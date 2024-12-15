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Fenerbahçe, Başakşehir'i 1-0 Önde Tamamladı

Fenerbahçe, Başakşehir'i 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı maçın ilk yarısını Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 önde kapattı. Başakşehir'den Ousseynou Ba, 45+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Kostic'in sol taraftan ortasında Dzeko'nun ön kale direği önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Osayi Samuel'in pasında Dzeko'nun ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda uzak kale direğine de çarpan top auta gitti.

38. dakikada İrfan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Çağlar'ın kafa vuruşunda kaleci Deniz topu kornere çeldi.

42. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazdan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Deniz'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0

45+2. dakikada hakem Ozan Ergün VAR'dan gelen uyarı sonrası Dzeko ile Ba arasındaki pozisyonu izleyerek Ba'ya kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Dominik Livakovic (Ertuğrul Çetin dk. 32), Bright Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko

Yedekler: İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Mert Müldür, Youssef En Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek, Allan Saint Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Başakşehir: Deniz Dilmen, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson, Krzysztof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Dimitrios Pelkas, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Patryk Szysz, Matchoi Djalo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Edin Dzeko (dk. 42) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Ousseynou Ba (dk. 45+2) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Berat Özdemir, Jerome Opoku, Deniz Türüç (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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