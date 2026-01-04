Haberler

Murat Salar: "Ocak ayında Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz"

Murat Salar: 'Ocak ayında Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün ocak ayında Bankalar Birliği'nden çıkacağını ve projeler aracılığıyla uzun vadeli ek gelirler elde ettiklerini açıkladı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün ocak ayında Bankalar Birliği'nden çıkacağını ve projelerle birlikte Fenerbahçe'ye uzun vadeli ek gelirler kazandırdıklarını söyledi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübün gelirleri ve projelerine dair açıklama yaptı. Salar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler. Ocak ayında Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz. Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkanımız Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri

Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri
Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler

Maduro operasyonunda ağır bilanço! Aralarında çok sayıda sivil de var
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş