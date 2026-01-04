Murat Salar: 'Ocak ayında Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz'

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün ocak ayında Bankalar Birliği'nden çıkacağını ve projelerle birlikte Fenerbahçe'ye uzun vadeli ek gelirler kazandırdıklarını söyledi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübün gelirleri ve projelerine dair açıklama yaptı. Salar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir: Sportif başarının yanı sıra; finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler. Ocak ayında Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz. Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz. Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkanımız Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL