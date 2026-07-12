Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde core, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Polonya temsilcisi Pogon ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü
Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, günün ilk çalışmasını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdi.
Core çalışmasıyla başlayan antrenmanda çabukluk ve pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, dar alandaki çift kale maçlarla idmanı tamamladı. Dün akşam Polonya temsilcisi Pogon ile yapılan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, günü yenilenme çalışmalarıyla geçirdi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.