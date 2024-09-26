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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 1-0 Önde Tamamladı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yi 1-0 Önde Tamamladı
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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, evinde Belçikalı takım Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısında Çağlar Söyüncü'nün attığı golle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe evinde Belçikalı ekibi Union Saint- Gilloise ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Franjo Ivanovic pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Noah Sadiki topu kale önüne çevirdi. Burada kaleci Dominik Livakovic'i geçen meşin yuvarlağa Jayden Oosterwolde, Mathias Rasmussen'e gelmeden önce müdahale ederken, Rodrigo Becao da topu uzaklaştırdı.

15. dakikada Rodrigo Becao'nun hatasında topu kapan Niang meşin yuvarlağı Sadiki'ye aktardı. Sadiki'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada kaleci Anthony Moris'in uzun pasında defansın arkasına sarkan Franjo Ivanovic'in topla ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

26. dakikada Sebastian Szymanski'nin sol taraftan ortasında arka direkte bulunan Rodrigo Becao kafa vuruşuyla topu kale önüne indirdi. Çağlar Söyüncü'nün buradan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Esin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Yusuf Ayçiçek, Saint-Alan Maximin

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Union Saint-Gilloise: Anthony Moris, Alessio Castro-Montes, Christian Burgess, Kevin Mac Allister, Koki Machida, Noah Sadiki, Charles Vanhoutte, Mathias Rasmussen, Franjo Ivanovic, Ousseynou Niang, Kevin Rodriguez

Yedekler: Vic Chambaere, Joachim Imbrechts, Kamiel Van de Perre, Anouar Ait El Hadj, Sofiane Boufal, Anan Khalaili, Ross Sykes, Soulaimane Berradi, Fedde Leysen

Teknik Direktör: Sebastien Pocognoli

Gol: Çağlar Söyüncü (dk. 26) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Rodrigo Becao (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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