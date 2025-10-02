Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 Önde Tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Nice ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada rakibin hatasında kendi yarı sahasında topu kapan Anderson Talisca, bekletmeden pasını ileride boşta bulunan Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Defansın arkasına iyi sarkan Kerem'in hızla ilerleyip, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Yehvann Diouf'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Tom Louchet'in sol kanattan ortasında kale önünde Kevin Carlos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

15. dakikada rakibinden topu kapan İsmail Yüksek pasını Anderson Talisca'ya verdi. Talisca'nın ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun rakibini geçip yaptığı vuruşta Juma Bah'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

34. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Milan Skriniar'ın topa elle müdahalesi nedeniyle hakem Srdjan Jovanovic penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıda topun başına geçen Kevin Carlos, meşin yuvarlağı sağ taraftan ağlara gönderdi. 2-1

39. dakikada Jonathan Clauss'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tiago Gouveia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Fred Santos, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Nice: Yehvann Diouf, Jonathan Clauss, Juma Bah, Kojo Peprah Oppong, Melvin Bard, Charles Vanhoutte, Tom Louchet, Morgan Sanson, Tiago Gouveia, Jeremie Boga, Kevin Carlos

Yedekler: Bartosz Zelazowski, Maxime Dupe, Ali Abdi, Antoine Mendy, Moise Bombito, Sofiane Diop, Isak Jansson, Djibril Coulibaly, Salis Abdul Samed, Teremas Moffi, Mohamed Ali Cho, Bernard Nguene

Teknik Direktör: Franck Haise

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 3 ve 25) (Fenerbahçe), Kevin Carlos (dk. 37 pen.) (Nice) - İSTANBUL