Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Puan Kaybı Üzerine Özür Diledi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile sahasında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, şampiyonluk şanslarının az olduğunu, taraftarlardan da özür dilediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ilıcalı, kendileri adına üzücü bir akşam yaşadıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe ve taraftarlar adına çok üzücü bir gün olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Burada kaybedilen 2 puan son derece ağır bir hasar. Bununla ilgili şahsım ve yönetimimiz adına bütün sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz. Ben de bu sorumluluğu alıyorum. Teknik kadro ve yönetim olarak bir aileyiz, bütün aile olarak bu kayıpla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın çok üzüldüğünü biliyorum. Ama bilsinler ki biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe için harcayan gönüllüleriz. Biz de çok üzgünüz. Bazen olmayınca olmuyor, sayısız fırsat kaçıyor, maç berabere bitiyor. Futbolda puan kaybı olmaz diye bir şey yok ama bu puan kaybı bizim için çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için iyi bir kadro kurduklarının altını çizen Ilıcalı, şunları kaydetti:

"İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum, çok ciddi emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadromuz olsun, teknik direktörümüz olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor. Biz de bu açıdan üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız, onlar yorumlarında kendi açılarından haklılar. 6 hafta var, şu anda şansımız zor görünüyor. Biz ama taraftarımızla, teknik ekibimizle, futbolcularımızla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Taraftarımızdan bir kez daha özür diliyoruz."