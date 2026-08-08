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Fenerbahçe Kadın’dan Avrupa’da penaltı acısı

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- Sarı-lacivertli kadın futbol takımı, UEFA Avrupa Kupası ikinci eleme turunda mücadele edecek

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu finalinde Belçika temsilcisi OH Leuven'e penaltılarla 4-2 yenilerek elendi.

Belçika'daki Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci eleme turu final maçında OH Leuven ile Fenerbahçe arsaVev karşılaştı.

Maçın ilk yarısı, Konya Plummer'ın 8. dakikada attığı golle sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

OH Leuven'de Jada Conijnenberg'in 56. dakikada kaydettiği golle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayan karşılaşmanın galibini, penaltı atışları belirledi.

Fenerbahçe arsaVev, penaltılarda rakibine 4-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turunda devam edecek.

Kaynak: AA
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