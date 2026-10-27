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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı yarın Real Sociedad deplasmanına çıkacak

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın TSİ 21.00'de İspanya'nın Real Sociedad takımına konuk olacak. Seribaşı olmadığı için deplasmanda oynayacak sarı-lacivertliler, rövanşı 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da yapacak.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İspanya'nın Real Sociedad takımına konuk olacak.

San Sebastian şehrindeki Zubieta Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Martina Molinaro yönetecek.

Organizasyona ikinci eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe, bu turda Real Sociedad ile eşleşti.

Seribaşı olmadığı için ilk maçına deplasmanda çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş müsabakasını 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

Kaynak: AA
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