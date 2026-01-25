Fenerbahçe arsaVev'den 18-0'lık tarihi galibiyet
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Fenerbahçe arsaVev, sahasında Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 18-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE'DEN 18 GOLLÜ GALİBİYET
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 7-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 18-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Alkhovik, 20, 22 ve 44. dakikalarda Staskova, 30. dakikada Adjwoa Haizel (kendi kalesine), 35 ve 41. dakikalarda Busem Şeker, 46 ve 53. dakikalarda Mesude Alayont, 54, 57, 59 ve 67. dakikalarda Salas, 64. dakikada Plummer, 81, 90+3 ve 90+5. dakikalarda Yağmur Uraz, 86. dakikada da Otu kaydetti.
NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
