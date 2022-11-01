Ali Koç, Arda Güler için masaya oturuyor! Gençlerbirliği'ni ikna etmek hiç kolay olmayacak

Fenerbahçe, Arda Güler'in bonservisindeki payı almak için Gençlerbirliği ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, genç yıldızın bonservisindeki yüzde 20'lik payı almak için önümüzdeki günlerde Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden 400 bin lira artı yüzde 20 pay karşılığında transfer edilmişti. Sarı-lacivertliler, Arda Güler'in yüzde 20'lik payını da almak için harekete geçti.

KOÇ İLE AKDAŞ MASAYA OTURACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre, Yaz transfer döneminde menajerler ve iş insanlarından dolaylı yoldan,Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay için teklif alan Gençlerbirliği, bu teklifleri reddetmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki günlerde Arda Güler'in bonservisi konusunda oyuncunun eski kulübü Gençlerbirliği'nin başkanı Niyazi Akdaş ile görüşecek.

10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Sarı-lacivertliler ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 5 gol ve 5 asistlik katkı verdi.