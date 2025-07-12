Fenerbahçe, Archie Brown ile Anlaştı

Fenerbahçe, Archie Brown ile Anlaştı
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Fenerbahçe, İngiliz sol bek Archie Brown'un transferi için Gent kulübüyle anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE İngiliz sol bek Archie Brown'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

"Ailemize hoş geldin Archie Brown" başlığıyla transferi duyuran Fenerbahçe Kulübü'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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