Fenerbahçe, Archie Brown ile Anlaştı

Fenerbahçe, Archie Brown ile Anlaştı
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Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Gent'te forma giyen 23 yaşındaki sol bek Archie Brown ile anlaşma sağladı. Brown, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'da imza atacak ve Portekiz kampına katılacak.

FENERBAHÇE, Belçika ekiplerinden Gent'te forma giyen 23 yaşındaki sol bek Archie Brown ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya varınca oyuncuyu İstanbul'a getirdi . Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen futbolcu, önce sağlık kontrollerinden geçecek. Brown daha sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atacak. 23 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü takımla birlikte Portekiz kampına gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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