Fenerbahçe, Archie Brown ile anlaşmaya vardı! İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe, Belçika ekibi Gent forması giyen 23 yaşındaki Archie Brown ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün İstanbul'a gelecek.
Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.
BROWN TRANSFERİ BİTTİ
Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip, Milan ile transfer yarışına girdiği Archie Brown'u ikna etmeye başardı ve oyuncu tercihini Türkiye'den yana kullandı.
İSTANBUL'A GELECEK
Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti. Brown, gün içinde İstanbul'a gelecek.
4+1 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK
Jose Mourinho'nun transfer için ikna ettiği Archie Brown, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. İngiliz oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro maaş alacak.
SEZON PERFORMANSI
Gent formasıyla geride bıraktığımız sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'un Gent ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.