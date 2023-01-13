Fenerbahçe antrenmanında büyük sürpriz! Yıldız futbolcuyu görenler gözlerine inanamadı

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Joao Pedro sevinci yaşanıyor.

JOAO PEDRO TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Dünya Kupası'na verilen arada yapılan hazırlık maçında sakatlanan ve sezonu kapadığı iddia edilen Joao Pedro, takımla çalışmalara başladı. Yıldız golcü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanın ilk bölümünde yer aldı.

GAZİANTEP FK MAÇININ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.