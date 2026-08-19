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Fenerbahçe, Musaba'yı Norwich City'ye Kiraladı

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Fenerbahçe, Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba'yı İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiraladı.

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba'yı İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiraladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, anlaşmanın 1 yıllık olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, açıklamasında oyuncusuna yeni takımında başarılar diledi.

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla 24 resmi maçta forma giyip takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.

Musaba, bu sezon başında ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze karşısında 20 dakika forma giydi.

Kaynak: AA
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