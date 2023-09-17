Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup etti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Antalyaspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fred, takımının zor bir maçı çevirdiğini ve galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları galibiyet nedeniyle takım arkadaşlarını tebrik eden Fred, "Takımımın gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyum. Bizler açısından zor bir maç oldu. Çünkü rakibimiz kaliteli bir takım. Maç içerisinde geriye de düştük ama maçı çevirmesini bildik. Tabii ki maç içerisinde bazı hatalar yaptık. Bu hataları düzelteceğiz ama bizim için en önemli şey savaşmaya devam etmek ve 3 puan almaktı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ ÜZERİNE KOYARAK GELİŞMEYE DEVAM ETTİK"

Doğru yolda olduklarını belirten tecrübeli orta saha oyuncusu, "Bizim adım adım gitmemiz gerekiyor. 10 maç güzel bir başlangıç yaptık. Her maç üzerine koyarak gelişmeye devam ettik. Çok çalışıyoruz, her maçın farklı bir hikayesi var. Her maç zor geçiyor. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımlar her zaman kazanmak istiyorlar. Bu yüzden bizim elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu iyi başlangıç için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ama savaşmaya, her maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"TAKIMCA ÇOK ÇALIŞARAK YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Yakaladıkları galibiyet serisi için mutlu olduklarını söyleyen Fred, sözlerini şöyle noktaladı:

"Takımda yer alan her oyuncunun forma için savaşması gerekiyor. Kim oynarsa oynasın bu takım için elinden geleni yapıyor. Takımımızda çok fazla kaliteli oyuncumuz var. 10 maç yenilmedik, bunun için çok mutluyuz ama takımca çok çalışarak yolumuza devam etmek istiyoruz."