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Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 ile Geçerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 ile Geçerek Galibiyet Serisini Sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek rakibine karşı üst üste 6. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, son 10 lig maçında 22 gol atarken, sadece 8 gol yedi.

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle yenen Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 6 galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisine karşı son 10 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı. Kanarya, ligde rakibiyle oynadığı son 6 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, son 10 maçtaki karşılaşmalarda 22 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

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