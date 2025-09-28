Haberler

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Geçerek Kötü Gidişatı Sonlandırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 2 maçlık kötü gidişatını sonlandırdı. Golleri Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski kaydetti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 2 maçlık kötü gidişatı sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'den geldi. Evindeki son maçında Alanyaspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Kasımpaşa ile yenişemedi. Kanarya, bu süreçte 2 maçta 4 puan kaybederken zirve ile olan puan farkı da açıldı. Tedesco'nun öğrencileri kırmızı-beyazlılara karşı aldığı galibiyetle bu sezonki 4. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 15'e yükseltti. Akdeniz ekibi ise 10 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.