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Fenerbahçe, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe bu antrenman ile Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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