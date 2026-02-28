Haberler

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Antalyaspor ile yarın oynayacağı maç öncesi antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Tedesco yönetimindeki takım, idmanda ısınma, çabukluk ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde takımın konakladığı otelin sahasında ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe'nin bugünkü antremanını Başkan Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
