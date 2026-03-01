Fenerbahçe'den Antalyaspor maçında 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Nottingham Forest maçı 11'ine göre Antalyaspor müsabakasında 5 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftanda Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'den 5 değişikliğe gitti. Kaleci Ederson ile Jayden Oosterwolde takıma dönerken, Tarık Çetin ve Mert Müldür yedek kulübesinde yer aldı. Archie Brown'un yerine sol bekte Levent Mercan başlarken, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'nin yerine ise Nelson Semedo ve Marco Asensio görev aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Mert Günok, Archie Brown, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Dorgeles Nene ve Alaettin Ekici ise yedek bekledi.

Ederson ve Oosterwolde sahada

Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Ederson, Akdeniz temsilcisine karşı oynanacak mücadele öncesi Domenico Tedesco ile görüşerek oynamak istediklerini ilettiler. Tedesco iki oyuncuya da 11'de görev verdi.

Tedesco, takımın başında yer almadı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle müsabakada olmayacağını açıkladı. Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındı. Sarı-lacivertliler Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıktı. Göle, bu sezon Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ve UEFA Avrupa Ligi'nde Brann karşılaşmalarında takımın başında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı