Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı

FENERBAHÇE, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Talisca, 2027-28 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Anderson Talisca'ya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile sportif direktör Devin Özek eşlik etti.

İmzaların ardından Ertan Torunoğulları ve Anderson Talisca, Fenerbahçe Televizyonu'na röportaj verdi.

ANDERSON TALİSCA: ÇOK MUTLUYUM

İki yıl daha Fenerbahçe forması giyeceği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Anderson Talisca, "Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım" dedi.

Taraftarlara da mesaj gönderen Talisca, "Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler." diyerek sözlerini noktaladı.

ERTAN TORUNOĞULLARI: İNANIYORUZ Kİ BU YIL ŞAMPİYONLUKTA DA ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAK

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ise "Hocamızın, ekibinin ve takım arkadaşlarının da çok sevdiği oyuncu. Ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim: Rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız" sözlerini sarf etti.