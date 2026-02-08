Haberler

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ile sözleşme yeniledi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Talisca'ya, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek eşlik etti.

TALISCA'DAN 2 YILLIK İMZA

32 yaşındaki futbolcu Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini 2 yıl uzatan sözleşmeye imza attı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Brezilyalı futbolcu, imza töreninde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İki yıl daha Fenerbahçe forması giyeceği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Anderson Talisca, "Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızın göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler" dedi.

'ŞAMPİYONLUKTA ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAK'

Fenerbahçe Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ise şunları söyledi: "Hocamızın, ekibinin ve takım arkadaşlarının da çok sevdiği oyuncu. Ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımız rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız."

